Coupe d'Italie : Large victoire et qualification pour le Torino Le Torino a bien débuté sa saison en étrillant Trapani (7-1), ce vendredi au 3e tour de la Coupe d'Italie. Face à un modeste adversaire de D3, le club turinois s'est imposé grâce notamment à un triplé d'Andrea Belotti (13e, 23e, et 40e). C'était aussi l'occasion pour Salvatore Sirigu et Nicolas Nkoulou de faire les grands débuts avec leur nouveau club. Cela s'est plutôt bien passé pour les anciens Parisien et Marseillais.









Ajouter un Commentaire