Coupe d'Italie : L'AS Rome contre la Lazio en demie-finale Comme un symbole : c'est Fransesco Totti qui a offert ce soir, à la 95e minute et sur un tir au but, la qualification à l'AS Roma pour les demi-finales de la coupe d'Italie. Malmenés par une courageuse équipe de Cesena, 19e de Serie B, les Romains s'en sont sortis à l'arrachée, au bout du temps additionnel. Après avoir ouvert la marque par Dzeko (68e), les joueurs de Spalletti se sont fait surprendre par Garritano, qui a égalisé à 20 minutes de la fin du match. Cesena, qui a fait jeu égal avec le dauphin de la Juventus, a finalement dit adieu à ses rêves de demi-finale à la dernière minute du match, sur un penalty transformé par Totti.



Cette qualification des hommes de Spalletti va donner lieu, en demi-finale, à une double confrontation avec le rival, la Lazio Rome, les 1 mars et 5 avril prochains. L'autre ticket pour la finale se disputera entre la Juventus et Naples.

