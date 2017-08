Coupe d'Italie : Bologne out, Chievo, la Sampdoria et Sassuolo passent Les 32e de finale de la Coupe d'Italie ont fait une victime parmi les clubs de Serie A. Bologne ne s'est pas remis de l'expulsion dès la 6e minute de Simone Verdi et a enregistré une lourde défaite (0-3) à domicile face à Cittadella (D2). Les autres pensionnaires de l'élite s'en sont mieux sortis face à des adversaires de Serie B. Le Chievo Vérone a battu (2-1) Ascoli, réduit à dix, grâce notamment à un but de l'ancien auxerrois Valter Birsa.



La Sampdoria s'est débarrassé sans trembler (3-0) de Foggia et Sassuolo a éliminé La Spezia (2-0). L'attaquant Cyril Théréau, auteur de plus de 50 buts en Serie A dans sa carrière, a ouvert le score lors de la victoire de l'Udinese contre Frosinone (3-2) tandis que Cagliari a eu besoin d'une séance de tirs aux buts pour se défaire de Palerme (1-1, 4-2 aux t. à. b.).



Ailleurs, le Pescara (D2) de Zdenek Zeman est allé battre un autre pensionnaire de Serie B, Brescia (3-1).

