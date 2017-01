Coupe d'Espagne : Le Barça rejoint le dernier carré Le FC Barcelone s'est qualifié pour la demi-finale de la coupe d'Espagne après avoir éliminé la Real Sociedad. Vainqueur 1 à 0 à l'extérieur à l'aller, le Barça s'est imposé, chez lui, au retour 5 à 2 grâce à des buts de D. Suarez (17' et 82'), Messi (55'), L. Suarez (63') et Turan (80'). Les buts des visiteurs ont été inscrits par Juanmi (62') et Willian Jose (73').



