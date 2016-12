Coupe d'Egypte : Al Ahly passe et Ali Maâloul retrouve sa place L'équipe d'Al Ahly a obtenu son billet pour les seizièmes de finale de la coupe d'Egypte après avoir largement dominé l'Aluminium FC (6/0). Après avoir manqué à l'appel lors du dernier match de championnat, le latéral gauche tunisien Ali Maâloul a retrouvé sa place de titulaire avec le club cairote et a disputé le match entier. Al Ahly retrouvera le vainqueur du match entre Al Dakhiliya et Al Gouna pour continuer à tenter de remporter ce trophée qui lui manque depuis 2007.

