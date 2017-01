Coupe d'Angleterre : Ranieri et Leicester sauvés par Morgan Rien ne va plus pour le champion d'Angleterre. Déjà mal classé en Premier League, l'équipe de Ranieri a failli quitter la course pour la Coupe d'Angleterre. Les Toffees ont été menés au score (2/1) jusqu'à la 88ème minute sur le terrain de Derby County, mais c'est Morgan qui a trouvé la faille et a remis les deux équipes à égalité, permettant aux siens de disputer le replay ultérieurement.



