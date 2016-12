Coup dur pour l'Egypte : Rami Rabiâa indisponible pour la CAN 2017 RFI- RFI- Le défenseur égyptien Rami Rabia va rater la Coupe d'Afrique des nations, qui se déroulera au Gabon en 2017. Rami Rabia s'est blessé durant un entraînement dimanche dernier, 25 décembre, et sera absent six semaines des terrains, selon un communiqué de son club, Al Ahly. Un coup dur pour les Pharaons et l'entraîneur argentin Héctor Cúper, qui doit dévoiler dans quelques jours la liste des joueurs retenus pour la CAN.

