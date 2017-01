Côte d'Ivoire : Salomon Kalou annonce sa retraite internationale Afrik - Elu homme du match mardi face au Maroc (0-1) malgré la défaite synonyme d’élimination de la CAN 2017 pour la Côte d’Ivoire, Salomon Kalou a profité de la remise de son prix pour effectuer une annonce importante. A 31 ans, l’attaquant du Hertha Berlin a fait savoir qu’il raccroche les crampons avec les Eléphants.



"J’ai fait une finale et j’en ai gagné une autre. Là, cela ne s’est pas bien passé. Il y a des jeunes comme (Franck) Kessié, (Wilfried) Zaha... Je pense qu’ils sont le futur du football ivoirien. Je leur souhaite bonne chance", a lancé le vainqueur de la CAN 2015. International depuis 2007, l’ancien Lillois s’arrête après 89 capes, 6 CAN au compeur et 29 buts. Un total qui en faisait le meilleur buteur en activité de la Selefanto. Après Didier Drogba, Copa Barry et les frères Kolo et Yaya Touré, la sélection ivoirienne perd encore un joueur d’expérience.

