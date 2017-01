Côte d'Ivoire : Michel Dussuyer a présenté sa démission - C’était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel. A la suite de l’élimination dès la phase de groupes de la CAN 2017 mardi, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, tenante du titre, Michel Dussuyer a démissionné de son poste ce dimanche. "Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’au retour de la CAN Gabon 2017, Monsieur DUSSUYER Michel, sélectionneur de l’Equipe nationale A, les Eléphants, a donné sa démission", indique ce dimanche la FIF dans un communiqué.



"Après consultation du Comité d'urgence de la FIF, le Président de la Fédération a pris acte de la décision de Monsieur DUSSUYER Michel. Le Président de la FIF et le Comité Exécutif tiennent à exprimer leurs remerciements à Monsieur DUSSUYER Michel pour le travail effectué à la tête de l'encadrement technique des Eléphants depuis 18 mois. Ils saluent sa qualité humaine, son engagement, son professionnalisme, son humilité et sa discrétion. Le Président de la FIF tient à rassurer l'opinion publique que les mesures idoines seront prises afin de pourvoir à son remplacement", conclut le document.