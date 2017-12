CMC 2017-Real Madrid : Sergio Ramos prêt à jouer la finale contre Gremio Agences- Opposé au Grêmio en finale du Mondial des clubs samedi (18h00), le Real Madrid pourra compter sur son défenseur central Sergio Ramos. «Je me sens beaucoup mieux, je me suis entraîné sans problème et je suis disponible», a expliqué le capitaine merengue, préservé en demi-finale pour deux soucis physiques, l'un au muscle soléaire, l'autre dans la région du cou.









Ajouter un Commentaire