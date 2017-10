CM U17 : Qualification historique pour le Niger qui rejoint le Mali et le Ghana Pour sa première participation à une compétition de la FIFA, le Niger réalise un petit exploit. Malgré sa défaite ce vendredi face au Brésil (0-2), le Mena cadet s’est qualifié pour les 8es de finale du Mondial 2017 des moins de 17 ans. Grâce à leur victoire de la première journée face à la Corée du Nord (1-0), les Nigériens comptent en effet 3 points et ce total leur assure de finir parmi les meilleures 3es. Une belle performance mine de rien. Avec également le Mali et le Ghana, l’Afrique comptera donc trois représentants en 8es.







