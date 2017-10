CM U17 : Mali-Iraq et Ghana-Niger en 8es de finale AFP- AFP- A l’issue de la phase de groupes du Mondial 2017 des moins de 17 ans, qui s’est achevée ce samedi, les affiches des 8es de finale sont connues. Et on peut d’ores et déjà affirmer qu’au moins un représentant africain va franchir ce tour. En effet, 1er du groupe A, le Ghana va affronter le Niger, le petit Poucet, qui s’est qualifié parmi les meilleurs 3es, dans une affiche 100% africaine ! Il s’agit d’un remake des demi-finales de la CAN U17 lorsque les Black Starlets s’étaient qualifiés aux tirs au but (0-0, 6-5 tab) en mai dernier.



De son côté, le Mali, vice-champion du monde en titre, hérite de l’Iraq, un adversaire à sa portée. A noter que les vainqueurs de ces 2 matchs se retrouveront en quart de finale. Avec une nouvelle affiche 100% africaine en vue ?

