CM U17 : Le Ghana et la Colombie qualifiés en huitièmes de finale La Colombie et le Ghana ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans, ce jeudi. Tandis que les mini Cafeteros ont dominé les Etats-Unis (3-1), le mini-Black Stars ont surclassé l'Inde (4-0), chez elle, qui est désormais éliminée. Les deux autres premiers qualifiés sont le Mali et le Paraguay.



