CM U17 : L'Allemagne et l'Iran qualifiés en huitièmes de finale Agences- Agences- Largement battue par l'Iran il y a trois jours (0-4), l'Allemagne a gagné 3-1 contre la Guinée ce qui lui a permis de se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde U17. Buteur et passeur lors du succès de la 1re journée contre le Costa Rica, Arp a ouvert le score après une bourde défensive africaine. Le prodige de Hambourg a ensuite servi Kuhn pour le deuxième but allemand. Avec un nul et deux défaites, les Guinéens devraient finir pires troisièmes et rentrer au pays.



Déjà qualifié après deux victoires en deux matches, l'Iran a fait tourner contre le Costa Rica. Mais il n'a pas flanché, avec un succès 3-0 à la clef pour les remplaçants.

