Club Sportif Sfaxien : Souheil Msahli et John Makwata dans le viseur Désireux de renforcer le secteur offensif de l'équipe première de football, le bureau directeur du Club Sportif Sfaxien serait sur le point d'engager deux nouveaux attaquants. Selon Hakaekoneline , il s'agit du Tunisien, Souheil Msahli et du Kenyan, John Makwata. Le premier évolue en Australie après avoir joué en Espagne et le second joue pour Ulinzi Stars

