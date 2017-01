Club Africain : Un désaccord entre Oueslati et des dirigeants se termine au poste de police Une réunion a eu lieu entre des responsables clubistes et le joueur, Abdelkader Oueslati à propos d'une offre reçue par ce dernier de la part l'équipe saoudienne d'Al Fatah qui souhaite l'engager jusqu'à la fin de la saison. Selon Jawhara FM , une dispute aurait eu lieu entre l'ancien joueur de l'Atletico Madrid et les dirigeants en question qui ont fini par porter plainte au poste de police. Oueslati a répliqué un peu plus tard et a donné sa version des faits à la police avant de porter plainte à son tour. Tweet Ajouter un Commentaire