Club Africain : Kamel Chebli nouveau directeur technique L'ancien joueur et entraineur, Kamel Chebli, a été officiellement nommé directeur technique du Club Africain, rapporte le journal Alchourouk , jeudi après-midi. Le technicien tunisien succède à Adel Khattali. Rappelons que Chebli avait déclaré la semaine dernière que le challenge est intéressant et que tout dépendait de la réunion prévue avec Samir Sellimi et Slim Riahi.

