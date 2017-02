Club Africain : Chiheb Ellili regrette les départs de Serarfi et de Haddadi Le coach du Club Africain, Chiheb Ellili, a regretté les départs de Bassem Serarfi et Oussama Haddadi lors d'une déclaration accordée à Mosaique FM : "Le départ d'Abdelkader Oueslati était attendu mais ceux de Bassem et d'Oussama n'étaient pas programmés. J'aurais aimé qu'ils soient là et participent au derby. Heureusement que l'équipe a été renforcée durant le mercato hivernal par plusieurs joueurs qui sont capables d'apporter le plus dans l'immédiat. Je pense qu'entre titulaires et remplaçants, il y aura quatre ou cinq d'entre eux mercredi face à l'Espérance de Tunis".

