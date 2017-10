Classement FIFA (Octobre) : La Tunisie en tête des sélections africaines La FIFA a publié ce matin le classement du mois d'octobre. La sélection tunisienne a, encore une fois, gagné trois places. 34ème durant le mois d'aout et 31ème en septembre, la Tunisie pointe désormais à la 28ème place mondiale et en tête des équipes africaines devant l'Egypte (30ème), le Sénégal (32ème), la RD Congo (35ème) et le Nigéria (41ème).



Au niveau mondial, l'Allemagne est toujours en tête devant le Brésil, le Portugal, l'Argentine et la Belgique.



