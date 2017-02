CL-EURO : La finale de l'édition 2019 à Bakou ou à Madrid Agences- Agences- Deux candidatures ont été retenues par l'UEFA pour l'organisation de la finale de la Ligue des champions 2018-2019 : Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et Madrid, celle de l'Espagne. Bakou a également présenté sa candidature pour accueillir la finale de la Ligue Europa, avec Tbilisi (Géorgie), Francfort et Stuttgart (Allemagne), Glasgow (Ecosse), Séville (Espagne) et Istanbul (Turquie). Le Comité exécutif de l'UEFA annoncera sa décision en septembre 2017.

