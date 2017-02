CL-EURO : Wellbeck et Mertesacker avec Arsenal ! La Juve écarte Hernanes Agences- Agences- L'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger a dévoilé à l'UEFA sa liste de joueurs éligibles pour la seconde phase de Ligue des champions. Le technicien alsacien n'a pas inscrit Carl Jenkinson. Per Mertesacker et Danny Welbeck, qui ne faisaient pas partie de la première liste en raison de leurs blessures, sont quant à eux de retour.



La Juve écarte Hernanes

Alors que la Juventus Turin affrontera le FC Porto en huitièmes de finale de Ligue des champions, Hernanes ne sera pas de la partie. Le milieu brésilien de 31 ans n'a pas été inclus dans la liste du club piémontais pour la seconde phase de la compétition. L'ancien joueur de la Lazio avait pourtant participé à deux rencontres durant la phase de groupes. Stephan Lichtsteiner, finalement conservé et prolongé, a lui été ajouté, suite au départ de Patrice Evra. Tomas Rincon, arrivé début janvier, est également présent.







