CL-AFR & CAF - J04 : Voici le programme et les arbitres des représentants tunisiens La quatrième journée de la phase de poules des coupes africaines se jouera les 20 et 21 juin. En ligue des champions, l'Espérance Sportive de Tunis recevra Mamelodi Sundowns au stade de Rades tandis que l'Etoile Sportive du Sahel affrontera Al Hilal du Soudan à l'extérieur.



En coupe de la CAF, le Club Africain accueillera le FUS Rabat. Quant au Club Sportif Sfaxien, il affrontera Platinum Stars en Afrique du Sud.



Voici le programme et les désignations :



Ligue des champions :



Mercredi 21 juin :



20h00 : Etoile du Sahel - Al Hilal : Hamada el Moussa Nampiandraza (Madagascar)



22h00 : Espérance de Tunis - Mamelodi : Thierry Nkurunziza (Burundi)



Coupe de la CAF :



Mardi 20 juin :



22h00 : Club Africain - FUS Rabat : Mustapha Ghorbal (Algérie)



Mercredi 21 juin :



18h00 : Platinum Stars - Club Sportif Sfaxien : Antoine Effa Essouma (Cameroun)





