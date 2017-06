Chine : Fabio Capello coach de Jiangsu Suning pour 10 M€ Agences- Agences- Fabio Capello est de nouveau entraîneur. Deux ans et demi après avoir quitté son dernier poste de sélectionneur de Russie, le célèbre manager italien va signer 18 mois avec le Jiangsu Suning. Ce club est actuellement premier non relégable avec seulement un succès en douze matches malgré des joueurs comme Ramires ou Alex Teixeira. Il y touchera 10M€ et entraînera avec les anciens joueurs Brocchi et Zambrotta. L'officialisation se fera lundi.

Ajouter un Commentaire