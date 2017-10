Chili : Arturo Vidal prend sa retraite internationale Alors que le Chili a vu cette nuit s’envoler la qualification pour la Coupe du Monde en juin 2018 en perdant 3-0 au Brésil, Arturo Vidal a posté ce mercredi un message sur son compte Twitter . S’il ne dit rien d’officiel quant à son avenir en sélection, le milieu de terrain de 30 ans semble penser à se retirer de la Roja Chilena : « Merci pour tous les gars. Pour toutes ces années passées ensemble, pour avoir laissé la vie m’enseigner à chaque match qu’avec des efforts et du travail, on peut tout obtenir. Avec l’âme brisée, mais aussi beaucoup de fierté pour mes coéquipiers et pour le staff. » Depuis sa première cape en 2007, Vidal a été appelé 92 fois en sélection.

