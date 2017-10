CHAN 2018 : C'est le Maroc qui organisera le tournoi Agences- Agences- La CAF a tranché ! 15 jours après avoir destitué le Kenya de l’organisation du CHAN 2018, le comité d’urgence de l’instance, réuni samedi à Lagos au Nigeria, a désigné le Maroc comme nouveau pays-hôte de cette compétition qui est l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. La CAF a officialisé cette information ce dimanche



Le pays des Lions de l’Atlas a été préféré à l’Ethiopie et à la Guinée Equatoriale qui postulaient également. Comme le Maroc avait déjà gagné son billet sur le terrain face à l’Egypte, cette désignation fait également les affaires des Pharaons, qui sont repêchés et remplaceront donc le Kenya parmi les 16 participants. La compétition aura lieu du 12 janvier au 4 février 2018.



- Les 16 qualifiés :

Zone Nord (2 qualifiés + pays hôte) : Egypte, Libye, Maroc

Zone Centre-Est (2 qualifiés) : Ethiopie, Ouganda

Zone Centre (3 qualifiés) : Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale

Zone Ouest A (2 qualifiés) : Guinée, Mauritanie

Zone Ouest B (3 qualifiés) : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigeria

Zone Sud (3 qualifiés) : Angola, Namibie, Zambie

