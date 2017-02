Celtic Glasgow : Le comité des supporters récolte 220 milles dollars pour la Palestine Condamnés en 2016 à verser une amende de 10 000 dollars par l'UEFA en raison de l'affichage des drapeaux Palestiniens lors d'un match contre un club israélien, les fans du Celtic FC et la Direction du Club ont réagi à leur manière, en affirmant que ces "représailles de l'UEFA n'allaient pas les empêcher de soutenir le peuple Palestinien".



Le Comité des supporters du Celtic FC ont récoltés de l'argent afin d'aider le club à payer l'amende de 10 000 dollars imposée par l'UEFA. De plus, les supporters Celtes ont aussi récoltés la somme de 220 000 dollars, qui sera versée à deux Organismes de charité en Palestine. Des équipements sportifs et matériels de football ont d'ailleurs étés offerts aux enfants Palestiniens de la ville d'Aida (Cisjordanie) par les ultras du Club Celtes.



Le premier Organisme, Medical Aid for Palestinians (MAP), aide le traitement médical des enfants Palestiniens malades ou gravement malades. Le second, Lajee Centre, propose régulièrement différentes activités sportives aux enfants Palestiniens de la ville d'Aida (Palestine).

