Carlos Tevez en Chine ! Il devient le joueur le mieux payé au monde L'ex attaquant de la Juventus de Turin et de Boca Juniors rejoindra le club chinois de Shanghai Shenua. Carlos Tevez, surnommé l'Apache, a signé en faveur de sa nouvelle équipe, un contrat de deux saisons. Il deviendra le joueur le mieux payé au monde avec un revenu annuel net de 19 millions d'euros. A 32 ans, il rejoint la Super League et jouera en compagnie de Guarin, arrivé en provenance de l'Inter Milan et du nigérian, Obafeme Martins.

