CAN U17 : La CAF disqualifie le Congo Afrikfoot- Afrikfoot- Alors qu’ils avaient gagné leur billet pour la CAN 2017 des moins de 17 ans sur le terrain, les Diablotins ont été disqualifiés ce vendredi par le comité exécutif de la CAF et remplacés par la Tanzanie qu’ils avaient éliminée en match de barrage. Un soupçon de fraude sur l’âge est à l’origine de cette décision.



"La Fédération tanzanienne de football avait porté réserve contre l’éligibilité du joueur congolais Langa Lesse Bercy", explique l’instance dirigeante du football africain dans un communiqué. "Après plusieurs courriers concernant le cas du joueur en question, il avait été décidé de l’envoyer au Caire afin de procéder à une IRM (imagerie à résonance magnétique). Le joueur n’était jamais venu. Un ultime délai lui avait été accordé avec déplacement à Libreville pour l’examen en question. Lance Lesse Bercy n’a pas davantage répondu à la convocation. Le Congo est donc disqualifié et remplacé par la Tanzanie" pour la compétition qui se déroulera au Gabon du 21 mai au 4 juin 2017.



