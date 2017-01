CAN 2017-Zimbabwe : Callisto Pasuwa croit encore à la qualification Agences- Agences- Le sélectionneur du Zimbabwe, Callisto Pasuwa a affirmé que ses joueurs croient toujours à leur qualification au second tour qui passera par une victoire face à la Tunisie, lundi à Libreville, lors de la 3e journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2017).



“C’est un match décisif que nous aborderons avec un esprit de vainqueur et nous allons tirer les leçons de la défaite face au Sénégal et essayer d’avancer”, a souligné le coach des Warriors, lors d’une conférence de presse tenue samedi après-midi à la salle des conférences du stade de l’Amitié qui abritera le match de lundi.



“Nous avons concédé quatre buts dans les deux premiers matches de la CAN, mais maintenant il faut tourner cette page et se concentrer sur le match de lundi pour composter notre billet pour le prochain tour”, a-t-il indiqué.



“Face à l’Algérie, nous avons démontré que nous sommes capables de réagir et de s’adapter à n’importe quelle situation. Nous aurions pu décrocher la victoire n’eut étaient les quelques erreurs de positionnement, mais face à la Tunisie, ces erreurs ne sont pas à refaire”.

Concernant la forme des joueurs zimbabwéens, Callisto a indiqué que “tous les joueurs sont prêts pour ce rendez-vous et nous espérons que le joueur évoluant au club belge d’Ostende, Knowledge Musona, récupère bien de sa blessure pour qu’il puisse renforcer les rangs de l’équipe lors de ce match décisif en attendant la décision finale du staff médical”.



L’entraineur de la sélection d’Afrique australe a, par ailleurs, écarté l’idée que les problèmes financiers avec la fédération zimbabwéenne puissent avoir des conséquences négatives sur le rendement des joueurs. “Le problème est maintenant résolu et on ne pense qu’au match décisif face à la Tunisie”, a-t-il ajouté.



De son côté, le milieu de terrain des Kaiser Chiefs (Afrique du Sud), Williard Katsande, a indiqué que les joueurs sont appelés à réagir après la défaite face au Sénégal et à jouer le tout pour le tout face à la Tunisie. “Nous avons confiance en nos moyens et en notre capacité à créer la surprise”, a-t-il affirmé.

