CAN 2017 : Voici les arbitres des quarts de finale Youssef Serairi ne dirigera aucun des matchs comptants pour les quarts de finale de la coupe d'Afrique des nations. La Confédération Africaine de Football a dévoilé les noms des arbitres désignés. Le Zambien, Janny Sikazwe s'est vu confier la rencontre qui opposera le Sénégal au Cameroun. Le Séychellois, Bernard Camille, dirigera celle qui mettra aux prises la RD Congo et le Ghana. Le duel entre le Maroc et l'Egypte sera arbitré par le Gabonnais, Eric Otogo Castane.



Rappelons que c'est le Sud-Africain, Daniel Bennett, qui dirigera le match opposant la Tunisie au Burkina Faso.

