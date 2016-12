CAN 2017 : Voici la pré-sélection de l'Egypte De retour à la CAN, l’Egypte a dévoilé ce jeudi sa pré-sélection de 27 joueurs pour l’édition 2017 qui débute le 14 janvier. Après avoir déjà fait appel à 11 expatriés dont Salah et El-Neny, le sélectionneur Hector Cuper a complété sa liste avec des joueurs locaux. A noter, l’absence surprise du buteur du Zamalek, Bassem Morsi, qui était pourtant l’avant-centre titulaire lors des deux derniers matchs ainsi que de Hossam Ghaly (Al Ahly).



Gardiens : Ahmed El-Shennawi (Zamalek), Essam El-Hadary (Wadi Degla), Hassan Awad (Ismaily), Sherif Ekramy (Ahly).



Défenseurs : Ahmed Dwidar (Zamalek), Ahmed Elmohamady (Hull City, Angleterre), Ahmed Fathi (Ahly), Ahmed Hegazy (Ahly), Ali Gabr (Zamalek), Hamada Tolba (Masry), Karim Hafez (Lens, France), Mohamed Abdel-Shafi (Ahly Jeddah, Saudi Arabia), Omar Gaber (FC Bâle, Suisse), Saad Samir (Ahly).



Milieux de terrain : Abdallah El-Said (Ahly), Ahmed Gomaa (Masry), Amr Warda (Panetolikos, Grèce), Ibrahim Salah (Zamalek), Mahmoud ’Trezeguet’ Hassan (Mouscron, Belgique), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Mohamed Ibrahim (Zamalek), Tarek Hamed (Zamalek)



Attaquants : Ahmed Hassan ’Kouka’ (Braga, Portugal), Mahmoud Abdel-Moneim ’Kahraba’ (Ahly Jeddah, Arabie Saoudite), Marwan Mohsen (Ahly), Mohamed Salah (AS Roma, Italie), Ramadan Sobhi (Stoke City, Angleterre)



Tweet Ajouter un Commentaire