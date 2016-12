CAN 2017 : Voici la liste des 23 du Gabon Le nouveau sélectionneur du Gabon, José Antonio Camacho, a dévoilé ce mardi la liste des 23 joueurs retenus pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février) que les Panthères vont accueillir. Alors que la plupart des sélections n’ont publié qu’une pré-liste, le pays-hôte a dévoilé sa sélection de 23 joueurs plus 3 réservistes.



Gardiens de but : Didier Ovono (KV Ostende, Belgique), Yves Stéphane Bitséki Moto (CF Mounana), Anthony Mfa Mezui (sans club).



Défenseurs : Lloyd Palun (Red Star, France), André Biyogho Poko (Kardemir Karabukspor, Turquie), Aaron Appindangoye (Stade Lavallois, France), Franck Perrin Obambou (Stade Mandji), Bruno Ecuélé Manga (Cardiff City FC, Pays de Galles), Yoann Wachter (CS Sedan Ardennes, France), Johann Serge Obiang (ESTAC Troyes, France), Benjamin Zé Ondo (Mosta FC, Malte)



Milieux de terrain : Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna, Suède), Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona, Espagne), Guélor Kanga Kaku (Etoile Rouge de Belgrade, Serbie), Merlin Tandjigora (Meixian Hakka FC, Chine), Didier Ibrahim Ndong (Sunderland AFC, Angleterre), Samson Mbingui (Raja Casablanca, Maroc), Mario René Junior Lemina (Juventus Turin, Italie)



Attaquants : Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Allemagne), Malick Evouna (Tianjin Teda FC, Chine), Denis Athanase Bouanga (Tours FC, France), Serge Kevyn Aboue Angoue (Uniao Leiria, Portugal), Cedric Ondo Biyoghe (CF Mounana)



Liste d’attente : Axel Meyé (Eskisehirspor, Turquie), Johan Lengoualama (Raja Casablanca, Maroc), Donald Nzé (AS Pelican)



