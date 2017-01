CAN 2017-Tunisie : Aymen Mathlouthi prêt pour le Burkina Faso Après avoir sauté le troisième match de la phase de poule face au Zimbabwe, le gardien de la sélection tunisienne de fotball, Aymen Mathlouthi, blessé face à l'Algérie sera bon pour le service samedi prochain en quart de finale de la CAN face au Burkina Faso. C'est le médecin de l'équipe, Souhail Chemli qui a affirmé sur les ondes de ShemsFM que la lésion musculaire est guérie et que le keeper peut repdnre sa place de titulaire.

Tweet Ajouter un Commentaire