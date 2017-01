CAN 2017 - RD Congo : Afobe et Bijimine forfaits pour la CAN ? Afrik-foot - Déjà privés de Bolasie et Bompunga sur blessure, les Léopards vont également devoir composer sans le milieu de terrain de Cordoue, Jonathan Bijimine, et l’attaquant de Bournemouth, Benik Afobe, à l’approche de la CAN 2017. La Fédération congolaise a annoncé le forfait sur blessure des deux joueurs, qui étaient pré-sélectionnés et toujours en quête de leur première cape.



L’instance ne précise pas si le duo est simplement forfait pour le stage démarré vendredi au Centre d’Excellence de la CAF de Mbankomo au Cameroun ou s’ils manqueront également la CAN. La perte d’Afobe, buteur samedi contre Swansea (3-0) en Premier League, constituerait une très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Florent Ibenge.





Tweet Ajouter un Commentaire