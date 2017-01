CAN 2017 - Quart de finale : Le Cameroun brise le rêve du Sénégal Le Cameroun s'est qualifié pour les demi-finales de la coupe d'Afrique des nations après avoir battu le Sénégal aux tirs au but 5 à 4, samedi soir. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager après les 90 minutes de temps règlementaires et les deux prolongations. Au cours de la séances des tirs au but, les Camerounais se sont montrés plus adroits en marquant leurs cinq tentatives tandis que le Red, Sadio Mané, a raté le cinquième penalty sénégalais.



En demi-finale, le Cameroun affrontera le vainqueur du match qui opposera la RD Congo au Ghana, demain à partir de 17h00.



Tweet Ajouter un Commentaire