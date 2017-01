CAN 2017 - Quart de finale : Kahraba envoie l'Egypte en demie La sélection égyptienne de football a décroché sa qualification pour les demi-finale de la coupe d'Afrique des nations grâce à sa victoire, dimanche soir, face à son homologue égyptienne 1 à 0. Le dernier quart de finale a été disputé jusqu'aux derniers instants et il a fallu que Kahraba débloque la situation à la 88ème minute pour que l'Egypte fasse la différence.



En demi-finale, les Egyptiens, qui n'ont encaissé aucun but depuis le début de la compétition, seront opposés au Burkina Faso.

Gnet

