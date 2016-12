CAN 2017 - Préparation : Le Zimbabwe et la CIV dos à dos Le Zimbabwe, futur adversaire de la Tunisie, lors de la coupe d'Afrique des nations, et la Côte d'Ivoire, se sont quittés sur le score de 0 à 0, dans le cadre du match de préparation disputée lundi soir.



Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire