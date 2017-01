CAN 2017 - Préparation : Le Sénégal domine le Congo, la CIV bat l'Ouganda La sélection sénégalaise de Football s'est imposée face à son homologue congolaise 2 à 0, mercredi après-midi, dans le cadre du match de préparation de la coupe d'Afrique des nations. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Keita (19') et Ndiaye (47'). Rappelons que le Sénégal affrontera la Tunisie, dimanche, pour le compte de la première journée de la CAN 2017.



Dans l'autre match de préparation du jour, la Côte d'Ivoire a battu l'Ouganda 3 à 0 grâce à des buts de Kodija (51'), Zaha (58') et Aurier (72').



Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire