CAN 2017 - Préparation : La Tunisie dominée par la sélection basque (1/3) La sélection tunisienne de Football a été battue par la sélection basque 3 à 1, vendredi soir à Bilbao, dans le cadre de son second match de préparation de la CAN 2017. Les coéquipiers de Khelifa ont rapidement encaissé le premier but de la rencontre par Illarramendi à la 6ème minute de jeu. A la 17ème, Sassi a égalisé pour les "Aigles de Carthage" mais Aduriz, de la tête, a redonné l'avantage à son équipe deux minutes plus tard. A la fin de la première période, Oyarzabal (43') a inscrit le troisième but des locaux.



La Tunisie jouera son prochain match amical mercredi face à l'Ouganda au stade d'El Menzah.



Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire