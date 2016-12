CAN 2017 - Préparation : Kasperczak convoque Kchok La sélection tunisienne de Football a débuté la préparation de la CAN 2017. Le coach national, Henry Kasperczak, a décidé de convoquer le latéral du Club Athlétique Bizertin, Slimane Kchok pour le stage prévu en Espagne du 26 au 30 décembre. A noter qu'Aymen Abdennour et Ahmed Akaichi rejoindront l'équipe le 2 janvier.

