CAN 2017-Maroc : Younes Belhanda vers le forfait ! Footafrica- Footafrica- Auteur d’une superbe première partie de saison avec Nice (3 buts et 3 passes décisives), le milieu offensif de 26 ans figurait ce jeudi dans la pré-sélection de 26 joueurs établie par le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février). Seulement, le Lion de l’Atlas a appris qu’il souffre d’une fracture d’un orteil et qu’il sera indisponible 4 à 6 semaines, indiquent les Aiglons sur leur site officiel.



