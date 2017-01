CAN 2017 - Maroc - Hervé Renard : "Solides dans les duels" L'Equipe - Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a estimé que son équipe avait été solide dans les duels, ce qui lui a permis de battre le Togo (3-1) ce vendredi : "Je pense qu'on a eu le même état d'esprit lors du premier match sauf que les coups de pied arrêtés étaient beaucoup moins bien tirés. C'est pour ça que Fayçal Fajr, qui les a très bien tirés, a été titularisé. Honnêtement, le premier match était bien meilleur mais parfois en Coupe d'Afrique, il faut sortir le bleu de travail, et être solide dans les duels. On a su le faire".



