CAN 2017-Maroc : Hervé Renard ne veut aucune excuse Afrikfoot- Afrikfoot- Programmé demain dimanche à 19h GMT, le derby d’Afrique du Nord entre l’Egypte et le Maroc sera le dernier des quarts de finale de la CAN 2017 au menu. Malheureusement, cette affiche aura pour cadre le stade de Port-Gentil et sa pelouse en piteux état puisque la CAF n’a pas souhaité délocaliser le match. Mais l’état du terrain ne sera pas une excuse aux yeux du sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard.



"C’est la CAN, il faut toujours avoir une capacité d’adaptation remarquable. De toute façon, se plaindre, palabrer pendant des minutes et des minutes, ça ne sert à rien. Il faut être présents au coup d’envoi et tout faire pour lutter et se qualifier pour les demi-finales. C’est comme ça et ce n’est pas autrement", a soutenu le double vainqueur de la CAN ce samedi en conférence de presse.



