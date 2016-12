CAN 2017 - Maroc : Hervé Renard dévoile une liste de 26 joueurs Football365 - Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, a communiqué jeudi une liste de 26 joueurs retenus pour le stage de préparation en vue de la CAN 2017. N’y figurent pas trois titulaires en puissance : le joueur de couloir Achraf Lazaar et les milieux offensifs Omar El Kaddouri et Hakim Ziyech. Dans un message vidéo posté sur le site officiel de la Fédération marocaine (FRMF), le technicien français a expliqué ses critères de choix. « Cela fait 10 mois que je travaille avec cette sélection du Maroc. On s’est rassemblés 6 fois, ça m’a permis de bien connaître les joueurs, de les voir dans des situations différentes, faciles ou difficiles, titulaires ou remplaçants, appelé une fois puis pas la suivante. Quand on veut faire une CAN, les critères sont simples. Il faut d’abord avoir du temps de jeu dans son club. Mais le critère n°1 est d’avoir un état d’esprit tourné vers le collectif », a expliqué le double vainqueur de la CAN, avant de détailler les cas individuels.



Les 26 Lions de l’Atlas :



Gardiens de but : Munir Mohammadi (Numancia, Espagne), Yassine Bounou (Real Saragosse, Espagne), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv, Bulgarie)



Défenseurs : Medhi Benatia (Juventus, Italie), Romain Saïss (Wolverhampton, Angleterre), Marouane Da Costa (Olympiakos, Grèce), Fouad Chafik (Dijon, France), Hamza Mendyl (Lille, France), Nabil Dirar (Monaco, France), Amine Attouchi (WAC Casablanca), Mohammed Nahiri (FUS Rabat).



Milieux de terrain : Youssef Aït Bennasser (Nancy, France), Mounir Obbadi (Lille, France), Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam, Pays-Bas), Faycal Fajr (Deportivo La Corogne, Espagne), Younes Belhanda (Nice, France), Mbark Boussoufa (Al-Jazira, EAU), Sofiane Boufal (Southampton, Angmeterre), Oussama Tannane (Saint-Etienne, France), Nordin Amrabat (Watford, Angleterre), Mehdi Carcela (Grenade, Espagne), Ismail Haddad (WAC Casablanca).



Attaquants : Khalid Boutaïb (RC Strasbourg, France), Youssef En-Nessyri (Malaga, Espagne), Rachid Alioui (Nîmes, France), Youssef El Arabi (Lekhwiya, Qatar).

