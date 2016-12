CAN 2017 - Mali : Alain Giresse dévoile une liste de 26 joueurs Gnet & Agences - Le sélectionneur du Mali, Alain Giresse, a dévoilé, une liste des 26 joueurs pré-sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations.



Liste des convoqués : Soumaila Diakité (Stade Malien de Bamako), Djigui Diarra (Stade Malien de Bamako), Oumar Sissoko (Orléans, France), Ousmane Coulibaly (Panathinaikos, Grèce), Hamari Traoré (Reims, France), Falaye Sacko (Vitória Guimarães, Portugal), Molla Wagué (Udinese, Italie), Salif Coulibaly (Mazembe, RD Congo), Mohamed Oumar Konaté (RS Berkane, Maroc), Mahamadou N’Diaye (Troyes, France), Youssouf Koné (Lille, France), Charles Blonda Traoré (Troyes, France), Yves Bissouma (Lille, France), Mamoutou N’Diaye (RS Antwerp, Belgique), Lassana Coulibaly (Bastia, France), Yacouba Sylla (Montpellier, France), Samba Sow (Kayserispor, Turquie), Adama Traoré (AS Monaco, France), Sambou Yatabaré (Werder Brême, Allemagne), Souleymane Diarra (Ujpest, Hongrie), Moussa Doumbia (Rostov, Russie), Moussa Marega (Vitória Guimarães, Portugal), Kalifa Coulibaly (La Gantoise, Belgique), Moustapha Yatabaré (Karabukspor, Turquie), Adama Traoré (TP Mazembe, RD Congo) et Bakary Sako (Crystal Palace, Angleterre).





