CAN 2017 - Leekens : "La Tunisie ? Ses joueurs n’ont pratiquement plus de secrets pour moi" TSA - Le sélectionneur d'Algérie, Georges Leekens veut assurer la qualification au deuxième tour de la CAN avant le troisième match contre le Sénégal, car il estime que son équipe ne peut pas battre les Lions de la Teranga !



« Les Sénégalais pratiquent un beau football. Je veux gagner les deux premiers matches avant de les affronter, pour être déjà qualifié. Honnêtement, je ne pense pas que nous pourrons les battre. Ce sera en tout cas un match très compliqué », a avoué le coach des Verts au site officiel de la Fifa.



Par ailleurs, Leekens pense que le match contre le Zimbabwe sera d’une importance capitale. « Le match face au Zimbabwe sera crucial. Tout le monde parle de la Tunisie et du Sénégal, mais je pense qu’il faut se méfier de cet adversaire », dira-t-il.



Quant aux retrouvailles avec nos voisins les Tunisiens, le technicien belge estime que ce sera un match particulier pour les deux équipes, « compte tenu de la proximité géographique ».



« Je connais bien la sélection tunisienne car je l’ai entraînée il n’y a pas longtemps. Ses joueurs n’ont pratiquement plus de secrets pour moi », ajoute-t-il.



Concernant les chances de l’Algérie dans la CAN, Leekens est conscient de ce qui l’attend au Gabon. «Nous savons que la CAN est complètement différente des autres compétitions. L’Algérie répondra présent, mais je ne peux pas garantir les résultats. Nous ferons tout pour produire un niveau de jeu honorable et soulever le trophée ».



Cela passe par un parcours irréprochable. Est-ce que les Verts sont parés pour aller au bout de l’aventure ? « Nous avons retrouvé notre équilibre, après des débuts difficiles en qualifications pour la Coupe du Monde. Tout le monde parle de la défense et de ce qu’elle donnera au Gabon. Je vois les choses différemment. Nous devons défendre collectivement et ne pas faire de cadeaux à nos adversaires », conclut-il.



