CAN 2017 : Le Ghana éliminé ! La finale opposera le Cameroun à l'Egypte Le Cameroun a rejoint l'Egypte en finale de la coupe d'Afrique des nations après avoir battu le Ghana 2 à 0, lors de la deuxième demi-finale disputée jeudi soir. Le match a été très disputé mais les occasions étaient rares et il a fallu attendre la 72ème minute pour voir Ngadeu-Ngadjeui trouver la faille suite à une grosse erreur de Boye.



Les Ghanéens se sont, ensuite, jetés en attaque mais toutes leurs tentatives ont été repoussées par la défense camerounaise. Durant le temps additionnel, Bassogog (93') a profité des espaces cédés par le Ghana pour inscrire le second but de son équipe sur contre attaque.



C'est la troisième fois de l'histoire que l'Egypte et le Cameroun s'affrontent en finale après 2008 et 1986.



Gnet

