CAN 2017 : Le Cameroun renverse l'Egypte et remporte son cinquième trophée A l'issue d'une finale passionnante, le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations après avoir dominé l'Egypte (2/1). Les Lions Indomptables ont été pourtant menés au score à la première période suite à un chef d'oeuvre d'Elneny. Mais à la reprise, les joueurs de Broos ont dominé les débats et sont parvenus à égaliser par Nkoulou avant de porter l'estocade à deux minutes de la fin par Aboubakar qui s'est joué de l'axe de la défense de l'Egypte avant de battre Al Hadary.



L'Egypte perd la deuxième finale de son histoire après l'édition 1962 contre l'Ethiopie. Le succès de cette soirée est le premier du Cameroun face à l'Egypte en finale, après la défaite de 1986 et 2008. Le dernier trophée remporté par le Cameroun remonte à l'édition 2002. Et la prochaine CAN sera organisée chez le tenant du titre.

Gnet Tweet Ajouter un Commentaire