CAN 2017 : Le Burkina Faso termine sur le podium Après avoir éliminé la Tunisie et perdu contre l'Egypte en demi finale, le Burkina Faso s'est offert le Ghana et a terminé le tournoi à la troisième place. C'est Traore qui a offert la victoire aux Burkinabés suite à un coup franc magistral en toute fin de match, qui s'est logé en pleine lucarne d'Ofori. C'est la deuxième fois que le Burkina Faso termine troisième. La première fois était en 1998 quand il a organisé la CAN sur ses terres.



