CAN 2017 : La Tunisie dure une mi-temps ! Le Burkina logiquement qualifié Le Burkina Faso est le premier demi finaliste de la CAN 2017. A dix minutes de la fin, le géant Burkinabé a trouvé les filets de Mathlouthi sur un coup franc à ras de terre. La sélection tunsienne a joué son football en première période. A la reprise, les joueurs de Kasperczak ont beaucoup trop reculé pour poser des problèmes aux adversaires qui ont temporisé et mis leur empreinte sur le match. Après le but de Bancé, c'est Nakoulma qui a plié le match cinq minutes après, sur un contre foudroyant qui met définitivement fin à l'aventure tunisienne. Encore une fois, les quarts de finale ont été fatales.

